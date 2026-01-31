Ricoverato a Vallo della Lucania, muore a 19 anni: chiesta l’autopsia

Una morte improvvisa, troppe domande rimaste senza risposta e il dolore di una famiglia che ora chiede chiarezza. È finita all’attenzione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania la vicenda di Noah Amiyn Conti, 19 anni, deceduto dopo un ricovero presso l’ospedale cittadino. I familiari, attraverso una querela, chiedono di ricostruire ogni passaggio della gestione clinica e di accertare eventuali responsabilità sanitarie.

Il dramma e la ricostruzione dei familiari

Secondo quanto riportato nell’esposto, il 20 dicembre 2025 Noah avrebbe accusato un problema a un occhio e si sarebbe sottoposto a una visita specialistica in uno studio medico di Capaccio Paestum. Al termine della visita gli sarebbe stato consigliato un approfondimento diagnostico in ambito ospedaliero e, nello stesso giorno, il ragazzo sarebbe stato ricoverato all’ospedale di Vallo della Lucania per accertamenti.

Dopo due giorni di degenza, il 22 dicembre, sarebbe stata disposta la dimissione con un controllo fissato al 7 gennaio 2026. Una scelta che, secondo i familiari, non sarebbe stata adeguata rispetto a quanto accaduto nelle settimane successive: una volta rientrato a casa, le condizioni del giovane sarebbero peggiorate sensibilmente, rendendo necessario un nuovo ricovero e il trasferimento in rianimazione.

In quel frangente Noah sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Ai familiari, sempre secondo quanto riferito nella querela, sarebbero arrivate rassicurazioni sull’esito dell’operazione e sulle prospettive di recupero.

Il decesso e l’esposto

Il 30 gennaio è arrivata la comunicazione del decesso, descritta come improvvisa e in contrasto con le informazioni ricevute nei giorni precedenti. Da qui la decisione di rivolgersi all’autorità giudiziaria per fare piena luce sulla vicenda.

Nell’atto viene ipotizzato il reato di omicidio colposo in ambito sanitario e si chiede di verificare eventuali errori nella diagnosi, dimissioni ritenute premature, possibili ritardi negli accertamenti o nei trattamenti, oltre al nesso di causalità tra le condotte mediche e la morte del giovane.

Le richieste alla Procura

Tra le richieste avanzate figurano:

sequestro della salma per l’esecuzione dell’autopsia;

acquisizione dell’intera cartella clinica e della documentazione sanitaria;

acquisizione dei campioni biologici prelevati durante le cure;

ascolto dei sanitari coinvolti e di tutte le persone informate sui fatti.

La querela è stata presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. La madre di Noah ha nominato come legale di fiducia l’avvocato Antonello Natale e un consulente tecnico di parte, chiedendo di essere informata in caso di eventuale richiesta di archiviazione.

Ora spetterà alla magistratura ricostruire nel dettaglio la sequenza degli eventi e stabilire se vi siano profili di responsabilità penale in relazione alla morte del 19enne.