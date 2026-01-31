Salerno, al via i “Progetti di Vita” per la disabilità: protocollo tra ASL e Ambiti sociali

Parte in provincia di Salerno una sperimentazione definita unica nel suo genere sul fronte dell’integrazione tra sanità e servizi sociali.

Parte in provincia di Salerno una sperimentazione definita unica nel suo genere sul fronte dell’integrazione tra sanità e servizi sociali. È stato sottoscritto il protocollo attuativo tra ASL Salerno e i 13 Ambiti Territoriali Sociali per l’applicazione dei Progetti di Vita delle persone con disabilità, previsti dalla riforma introdotta dal decreto legislativo 62/2024.

L’accordo mette a sistema, in modo strutturato e uniforme su tutto il territorio provinciale, un modello di presa in carico integrata che unisce area sanitaria e area sociale, con procedure condivise e standard operative comuni.

Il protocollo, firmato per l’ASL dal coordinamento socio-sanitario guidato da Antonio Coppola, definisce in modo operativo:

il funzionamento delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), composte da professionisti sanitari e sociali;

le modalità di presentazione delle richieste da parte delle persone con disabilità;

tempi e procedure per l’avvio dei percorsi;

la costruzione del Progetto di Vita personalizzato, basato sul modello bio-psico-sociale, che integra bisogni sanitari, sociali, educativi, lavorativi e abitativi;

il coordinamento tra Ambiti sociali e ASL per garantire equità e omogeneità degli interventi sul territorio.

Elemento centrale è proprio il Progetto di Vita, strumento che punta a superare la frammentazione delle prestazioni e a costruire percorsi individualizzati centrati sulla persona nel suo complesso.

L’intesa si inserisce nella linea strategica indicata dal direttore generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, orientata a un modello di sanità territoriale più innovativo, vicino ai cittadini e fondato sull’equità di accesso.