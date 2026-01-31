Sarno, furti d’auto tra centro e periferie: cresce l’allarme tra i residenti

Tornano a preoccupare i furti d’auto a Sarno. Nelle ultime ore, secondo numerose segnalazioni circolate sui social, si sarebbero verificati diversi episodi tra il centro cittadino e le zone periferiche, tutti avvenuti durante la notte.

Una sequenza di colpi che ha riacceso l’allarme tra i residenti, molti dei quali parlano di un fenomeno in forte ripresa e di una percezione di insicurezza crescente sul territorio. I racconti condivisi online descrivono vetture rubate o tentativi di effrazione ai danni di auto in sosta.

Dai cittadini arriva la richiesta di un rafforzamento dei controlli notturni e di una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle aree ritenute più esposte. L’invito, condiviso anche nei gruppi locali, è quello di segnalare sempre movimenti sospetti e di dotarsi, quando possibile, di sistemi di protezione e videosorveglianza.