Alessandra Squitieri eletta segretaria cittadina del Pd a Pagani

Assemblea partecipata al circolo democratico per l’elezione del segretario cittadino e provinciale, nel segno di unità e continuità

L’assemblea e l’elezione

Si è svolta presso il circolo del Partito Democratico di Pagani l’assemblea per l’elezione del nuovo segretario cittadino e provinciale, in un clima definito dalla stessa nota come «di grande partecipazione, unità e piena democrazia». Un contesto che, secondo il circolo, ha confermato «il forte senso di appartenenza e coesione della comunità democratica paganese». Al termine del confronto è stata eletta segretaria cittadina l’avvocato Alessandra Squitieri, che ha raccolto «unanime consenso all’interno del circolo», affermandosi come figura di «notevole spessore culturale e politico».

Continuità e prospettive

L’elezione di Squitieri viene indicata come «un segnale importante di continuità e rafforzamento del percorso democratico già avviato sul territorio». La neo segretaria, si legge ancora nella nota, sarà chiamata a «valorizzare il clima di unità e dialogo esistente», lavorando a «un progetto politico condiviso e inclusivo, capace di coinvolgere iscritti, simpatizzanti e cittadini». Insieme a lei è stato eletto anche il direttivo cittadino, che la coadiuverà nell’azione politica, mentre il nuovo corso del Pd paganese punta a «consolidare il dibattito interno e costruire una proposta politica solida e credibile», anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

Coldiretti e Consorzio Sarno, alleanza per agricoltura e irrigazione (video)