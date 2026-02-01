Angri, furti a raffica: rubata una bici elettrica in via Cristoforo Colombo. Cresce l’allarme sicurezza

«Chiedo aiuto: in via Cristoforo Colombo 32 mio marito era in cantina quando una persona incappucciata è fuggita via con la sua bici». È il disperato appello lanciato da una donna di Angri, dopo l’ennesimo furto avvenuto nella tarda mattinata di oggi.

Secondo il racconto, il ladro – con il volto coperto e un giubbotto – si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di una bici elettrica, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è stato immediatamente segnalato sui social, nel tentativo di ottenere segnalazioni utili.

«Se avvistate un ragazzo incappucciato su una bici elettrica, segnalatelo. A mio marito la bici serve per lavorare: questa è la terza che gli rubano», ha scritto la donna, sottolineando tutta la sua esasperazione.

Il furto si inserisce in un periodo particolarmente critico per la zona, dove nelle ultime settimane si registrano numerosi episodi di microcriminalità e furti a ripetizione, tra abitazioni e attività commerciali. Una situazione che sta diventando sempre più insostenibile per i residenti, che chiedono maggiori controlli e una presenza più incisiva delle forze dell’ordine.