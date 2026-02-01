Bimba di 4 anni morta a Tufino: due arresti per omicidio aggravato

Il 31 gennaio 2026 i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due persone indagate per omicidio aggravato ai danni di una bambina di quattro anni, deceduta a Tufino nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024.

Le indagini, avviate immediatamente dopo il decesso della minore, hanno coinvolto la Sezione Operativa della Compagnia di Nola e la Stazione dei Carabinieri di Tufino.

L’intervento delle forze dell’ordine era stato richiesto dal personale sanitario giunto nell’abitazione della famiglia affidataria, insospettito dalle condizioni in cui versava il corpo della bambina.

L’attività investigativa, sviluppata nel corso dei mesi, si è avvalsa di accertamenti tecnici e scientifici condotti dalla Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna e dal Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma, oltre a consulenze medico-legali collegiali, analisi informatiche e acquisizioni documentali.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la vicenda a partire dall’affidamento della minore alla coppia, disposto nell’estate del 2024 dopo la sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori naturali.

Gli elementi raccolti avrebbero fatto emergere un quadro di gravi carenze assistenziali e presunti maltrattamenti.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, la bambina sarebbe stata vittima di condotte riconducibili al cosiddetto child neglect, ovvero una grave forma di trascuratezza e privazione di cure adeguate, che avrebbe portato a uno stato di profonda denutrizione.

Gli accertamenti medico-legali avrebbero inoltre evidenziato ulteriori traumi e lesioni, tra cui ustioni, piaghe da decubito e una frattura, che avrebbero contribuito al progressivo deterioramento delle condizioni di salute della minore.

Il quadro clinico, aggravato da una grave patologia polmonare sopraggiunta in concomitanza con il forte decadimento fisico, avrebbe infine determinato il decesso della bambina.

Il provvedimento eseguito costituisce una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari.

Contro l’ordinanza sono ammessi mezzi di impugnazione e le persone coinvolte devono ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

Le autorità ricordano inoltre il divieto assoluto di pubblicazione di atti e immagini riguardanti minori coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle indagini, così come di elementi coperti da segreto investigativo.