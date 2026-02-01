Campo Largo Angri: con fiducia verso il voto delle amministrative (video)

Presentata la coalizione progressista che punta a costruire l’alternativa di governo della città.

La presentazione della coalizione

Da alcune settimane ad Angri la campagna elettorale è entrata ufficialmente nel vivo con la presentazione del Campo largo. Un’aggregazione di area progressista che mette insieme oltre sette soggetti politici, tra cui Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Partito Socialista Italiano, affiancati dalle liste civiche Fronte Civile, Free – Giosi Della Ragione e Progettiamo Angri. Un primo passaggio pubblico che segna l’avvio di un percorso politico strutturato in vista delle elezioni amministrative.

L’accordo politico e l’orizzonte del 2026

L’intesa tra partiti e movimenti nasce con l’obiettivo dichiarato di offrire alla città un progetto condiviso, capace di superare frammentazioni, personalismi e vecchie logiche, per costruire un’alternativa credibile in vista del voto 2026. Un Campo largo che punta sull’esperienza amministrativa, sulle competenze politiche e sul valore umano delle forze in campo, chiamate ora a misurarsi soprattutto sui contenuti, sul programma e su una visione di città in grado di intercettare bisogni e aspettative dei cittadini angresi.

