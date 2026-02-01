Colpo al bancomat della BCC Magna Grecia di Vallo Scalo: ATM fatto saltare con l’esplosivo

I criminali hanno fatto esplodere l’ATM utilizzando dell’esplosivo, riuscendo poi a portarlo via e a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Colpo nella notte di venerdì a Vallo Scalo, dove una banda di malviventi ha assaltato il bancomat della BCC Magna Grecia. I criminali hanno fatto esplodere l’ATM utilizzando dell’esplosivo, riuscendo poi a portarlo via e a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Il boato, avvertito distintamente, ha svegliato l’intero quartiere, generando paura tra i residenti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili e per quantificare il bottino portato via con l’assalto. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza, dopo una serie di colpi simili registrati sul territorio negli ultimi mesi.