Colpo al bancomat della BCC Magna Grecia di Vallo Scalo: ATM fatto saltare con l’esplosivo

I criminali hanno fatto esplodere l’ATM utilizzando dell’esplosivo, riuscendo poi a portarlo via e a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Da
Redazione
-

Colpo nella notte di venerdì a Vallo Scalo, dove una banda di malviventi ha assaltato il bancomat della BCC Magna Grecia. I criminali hanno fatto esplodere l’ATM utilizzando dell’esplosivo, riuscendo poi a portarlo via e a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Il boato, avvertito distintamente, ha svegliato l’intero quartiere, generando paura tra i residenti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili e per quantificare il bottino portato via con l’assalto. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza, dopo una serie di colpi simili registrati sul territorio negli ultimi mesi.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore