Controlli nella movida napoletana: discoteca oltre il limite di capienza, scattano denunce e sequestri

Proseguono senza sosta i controlli delle forze dell’ordine nei locali notturni della provincia di Napoli, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini ed evitare il ripetersi di tragedie legate al sovraffollamento e alla mancata osservanza delle norme di sicurezza.

Dopo l’intervento effettuato nei giorni scorsi a Sant’Antimo, nella notte i controlli si sono concentrati a Somma Vesuviana. I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, affiancati dai Vigili del Fuoco, hanno effettuato un’ispezione in un locale notturno situato in via Pomigliano.

All’interno della struttura sono state trovate circa 650 persone, oltre il doppio rispetto alla capienza massima consentita, fissata a 300 unità. L’evacuazione del locale è avvenuta senza criticità e senza problemi di ordine pubblico.

Durante le verifiche sono emerse inoltre gravi carenze sotto il profilo della sicurezza: risultavano assenti alcuni dispositivi antincendio e il numero di estintori presenti era inferiore a quello previsto dalla normativa. A seguito delle irregolarità riscontrate, il presidente dell’associazione che gestisce il locale è stato denunciato.

I controlli si sono estesi anche all’esterno del locale e nelle aree limitrofe, dove i militari hanno identificato 27 persone e sottoposto a verifica 22 veicoli, procedendo al sequestro di cinque automobili risultate irregolari.

Le operazioni rientrano in un piano di monitoraggio intensificato sul territorio, volto a garantire una movida più sicura e il rispetto delle regole a tutela dei giovani e degli operatori del settore.