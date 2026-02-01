Furore, riaperto completamente il tratto della Statale 163 Amalfitana

È stato riaperto completamente dalla tarda serata di ieri il tratto di Furore lungo la Statale 163 Amalfitana, interessato dalla frana del 21 novembre scorso. Si sono infatti conclusi i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, resi necessari per garantire la piena tutela di automobilisti e residenti.

Una notizia accolta con sollievo da lavoratori, cittadini e turisti, che nelle ultime settimane hanno dovuto fare i conti con limitazioni e disagi alla circolazione in uno dei punti più delicati e trafficati della Costiera Amalfitana.