Nocera Inferiore, allarme furti a Cicalesi: ladri in azione anche con i residenti in casa

Cresce la preoccupazione a Nocera Inferiore per la nuova ondata di furti che, da giorni, sta colpendo il quartiere Cicalesi. I topi d’appartamento agiscono con estrema spavalderia, entrando nelle abitazioni anche in presenza dei proprietari, alimentando paura e rabbia tra i residenti.

Emblematico l’episodio avvenuto in via Eduardo De Filippo, dove i malviventi si sono introdotti in un appartamento nonostante la presenza di una donna anziana, chiusa in una stanza mentre l’abitazione veniva completamente svaligiata. Altri colpi sono stati messi a segno approfittando di brevi assenze dei proprietari.

Solo nella notte scorsa si sarebbero registrati almeno cinque furti all’interno del parco Stella Maris. Nel mirino anche una farmacia situata al piano strada, che ha evitato il peggio grazie all’attivazione dell’allarme antifurto, costringendo i ladri alla fuga.

Di fronte a una situazione sempre più critica, i cittadini si stanno organizzando autonomamente, intensificando la vigilanza e valutando anche ronde di quartiere. Nel frattempo, il sindaco Paolo De Maio ha chiesto al prefetto di Salerno la convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di rafforzare i controlli sul territorio.