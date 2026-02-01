Nocera Inferiore. De Maio: servono risorse contro criminalità (video)

Nocera Inferiore. Criminalità in aumento nell’Agro: De Maio chiede più uomini, mezzi e strumenti per garantire sicurezza ai territori.

Sicurezza e territorio. Nocera Inferiore, De Maio: servono risorse contro criminalità

L’allarme del sindaco

A mancare sono soprattutto le risorse per prevenire in modo efficace gli atti criminali. È questa la riflessione del sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, di fronte alla recrudescenza della criminalità che interessa non solo la sua città ma l’intero comprensorio dell’agro nocerino sarnese. Un fenomeno che, secondo il primo cittadino, non può essere affrontato con interventi episodici o emergenziali, ma richiede risposte strutturali e coordinate.

La richiesta al governo centrale

Nel suo intervento, De Maio richiama il ruolo del governo centrale, chiamato a garantire strumenti, uomini e mezzi adeguati per sostenere l’azione quotidiana dei territori. Senza un rafforzamento concreto delle risorse a disposizione degli enti locali e delle forze dell’ordine, la prevenzione rischia di restare un obiettivo sulla carta, mentre cresce il senso di insicurezza tra i cittadini. Un appello che punta a riportare il tema della sicurezza al centro dell’agenda istituzionale.

