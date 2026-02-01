Pompei. Tenta di incendiare un ristorante in via Ripuaria: identificato il presunto autore

Un tentativo di incendio ai danni di un noto esercizio di ristorazione di via Ripuaria, specializzato nella vendita di polli allo spiedo, è al centro di un’indagine che ha portato all’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di un soggetto gravemente indiziato.

Il provvedimento è stato eseguito nel tardo pomeriggio di venerdì dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Pompei, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica.

I fatti risalgono alla notte del 6 dicembre 2025. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’indagato sarebbe arrivato sul posto a bordo di un’auto insieme a un complice, al momento non identificato. Dopo aver versato liquido infiammabile sulla tenda perimetrale del locale, avrebbe appiccato il fuoco. Le fiamme si sono propagate a una parte della tettoia esterna, creando una situazione di elevato pericolo.

Durante l’azione, lo stesso autore sarebbe stato attinto dalle fiamme, circostanza che lo avrebbe costretto ad allontanarsi rapidamente. L’incendio si è spento spontaneamente dopo pochi istanti, evitando conseguenze più gravi. Tuttavia, la quantità di liquido infiammabile utilizzata e la presenza all’interno del locale di materiale altamente combustibile, in particolare la legna per il forno, avrebbero potuto provocare un rogo di vaste proporzioni, mettendo a serio rischio l’incolumità di persone.

Il titolare dell’attività ha sporto formale denuncia e ha scelto di raccontare l’episodio anche sui social, richiamando l’attenzione su un gesto che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, suscitando preoccupazione e solidarietà nella comunità locale, come riporta “Metropolis”.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e condotte dalla Polizia di Stato sotto la direzione del vicequestore Antonio Concas, si sono basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e su ulteriori accertamenti investigativi. L’attività ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare l’odierno indagato quale presunto autore del gesto con un elevato grado di probabilità.