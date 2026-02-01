Ritrovato il cagnolino Gennaro: lieto fine dopo giorni di apprensione

Il cane è stato ritrovato nella notte, intorno all’una, dopo giorni di ricerche, appelli e condivisioni sui social network.

Lieto fine per la storia del cagnolino Gennaro, che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità. Il cane è stato ritrovato nella notte, intorno all’una, dopo giorni di ricerche, appelli e condivisioni sui social network.

A dare la notizia sono stati gli stessi proprietari, che hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche. Una vera e propria ondata di solidarietà ha coinvolto cittadini, volontari e semplici amanti degli animali, dimostrando ancora una volta la forza della collaborazione.

La ricompensa

I proprietari hanno fatto sapere che le donazioni ricevute durante le ricerche verranno interamente restituite, mentre la ricompensa di 5mila euro promessa sarà regolarmente corrisposta – anche se in più tranche – alle due persone che hanno ritrovato Gennaro, definite «veri e propri eroi».

Il ritorno a casa, tuttavia, non è stato del tutto indolore: il cagnolino ha riportato la frattura di una zampa ed è ora affidato alle cure veterinarie. Aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e sulla dinamica del ritrovamento verranno condivisi dai proprietari attraverso i canali social, tra Instagram e WhatsApp.

Una storia a lieto fine che conferma come la partecipazione e il grande cuore di una comunità possano davvero fare la differenza.