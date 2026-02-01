Salerno, due furti in dieci giorni nel salone “Il Brutto Anatroccolo”: la rabbia del titolare

Nel giro di appena dieci giorni, l’attività è stata colpita due volte, lasciando il titolare esasperato e amareggiato.

Nell’ultimo episodio, i malviventi hanno forzato e danneggiato la porta d’ingresso, riuscendo a introdursi all’interno del locale e a portare via attrezzi da lavoro e il denaro presente in cassa. Un colpo che si aggiunge al precedente, aggravando ulteriormente i danni subiti dall’attività.

Durissimo lo sfogo del proprietario sui social:

«Non ho mai augurato il male a nessuno, ma questa volta mi viene da dentro. Vi arricchite rubando i sacrifici della gente perbene. Siete solo dei falliti che si accontentano delle briciole di pane. Presto i carabinieri faranno il loro lavoro e spero che queste persone marciscano in carcere».

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno lavorando per risalire all’identità dei responsabili e fare luce su una situazione che, per i commercianti della zona, sta diventando sempre più insostenibile.