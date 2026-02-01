San Giorgio a Cremano, si consegna ai Carabinieri con la droga: «Voglio pagare e cambiare vita»

Un 27enne entra in caserma con cocaina e bilancino e confessa: arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Ora è ai domiciliari in attesa di giudizio.

Un gesto inatteso, nato dal desiderio di interrompere una vita segnata da droga e illegalità. È quanto accaduto a San Giorgio a Cremano, dove un 27enne del posto si è presentato spontaneamente presso la stazione dei Carabinieri confessando la propria attività di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, è entrato in caserma e, davanti ai militari, ha estratto dalle tasche un involucro contenente circa 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, appoggiandoli sulla scrivania.

Poi la confessione: «Marescià, voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto. I miei genitori non si meritano tutto questo».

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe deciso di costituirsi per chiudere definitivamente con l’attività di spacciatore, diventata motivo di continui contrasti familiari e aggravata dalla sua stessa dipendenza dalla droga.

Una situazione ormai insostenibile, che lo ha spinto a compiere un passo estremo per assumersi le proprie responsabilità.

Dopo la confessione, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto e hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del 27enne, alla presenza dell’uomo e dei genitori, rinvenendo un’ulteriore dose di stupefacente.

Il giovane dovrà ora rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Una vicenda che, tra responsabilità e volontà di riscatto, racconta il difficile confine tra errore e desiderio di ricominciare.