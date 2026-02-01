San Valentino Torio. Michele Strianese annuncia la candidatura a sindaco

Domenica 8 febbraio l’avvio ufficiale della campagna elettorale per il terzo mandato consecutivo

L’annuncio della candidatura

È già nel vivo la campagna per le elezioni amministrative della primavera 2026 a San Valentino Torio. Domenica 8 febbraio, alle ore 11, presso Palazzo Formosa in via Frigenti, sarà ufficializzata la candidatura a sindaco dell’ingegnere Michele Strianese, pronto a correre per il terzo mandato consecutivo alla guida della città. Il primo cittadino si presenta con la lista Insieme per San Valentino, forte del sostegno compatto dell’intero gruppo consiliare di maggioranza che ha amministrato il paese negli ultimi dieci anni.

Continuità e visione futura

«Parte domenica la mia campagna elettorale da candidato a sindaco – ha dichiarato Strianese – con lo stesso simbolo, gli stessi valori e ancora più entusiasmo». L’obiettivo dichiarato è «dare continuità all’azione amministrativa che ha cambiato il volto urbanistico, economico e sociale del paese» e guidare ancora la comunità «con impegno, passione, coerenza, trasparenza e competenza». «Stiamo scrivendo la storia di San Valentino Torio – ha aggiunto – e vogliamo continuare a farlo al servizio di tutti».

