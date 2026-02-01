Sarno, bambina ferita durante la sfilata di Carnevale: stop immediato agli eventi

Tragedia sfiorata questa mattina a Sarno, dove una bambina è rimasta ferita nel corso della sfilata dei carri allegorici del Carnevale. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata travolta da uno spettatore che, a sua volta, sarebbe stato colpito da un pezzo staccatosi dall’ultimo carro in transito lungo le strade cittadine.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la bambina è stata trasportata in ambulanza prima all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore e successivamente trasferita all’ospedale pediatrico “Santobono” di Napoli per ulteriori accertamenti. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due uomini, accompagnati al nosocomio nocerino.

Sospese le manifestazioni

A seguito del grave episodio, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha disposto l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni del Carnevale previste per la giornata odierna.

«La decisione – ha spiegato il primo cittadino – è stata assunta al fine di accertare con la massima attenzione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. Mi sono recato personalmente presso il presidio ospedaliero per verificare le condizioni della bambina e delle persone coinvolte. Ringrazio il personale sanitario per la tempestività e la professionalità dimostrate e resto in costante contatto con i medici per essere aggiornato sull’evoluzione del quadro clinico».

Il sindaco ha sottolineato come l’accaduto imponga una riflessione rigorosa e responsabile da parte dell’amministrazione comunale, dell’associazione Carnevale Sarnese e di tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione degli eventi.

«La tutela dell’incolumità pubblica e dell’ordine cittadino – conclude – rappresenta una priorità assoluta. Il Carnevale Sarnese è un patrimonio della città, ma potrà svolgersi solo nel pieno rispetto delle regole e degli standard di sicurezza previsti».