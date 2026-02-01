Scafatese show al “Vitiello”: 3-0 alla Sarrabus Ogliastra e vetta confermata

Con questa vittoria, i gialloblù consolidano il primo posto in classifica salendo a 54 punti e mantengono invariate le distanze sulle dirette inseguitrici.

Altri tre gol e altri tre punti per la Scafatese Calcio 1922, che supera con un netto 3-0 la COS Sarrabus Ogliastra tra le mura amiche e continua la sua marcia in vetta al campionato di Serie D.

Con Esposito fermo ai box per la botta rimediata domenica scorsa e Maggio squalificato, mister Ferraro conferma il 4-3-3. Guerra viene recuperato sulla corsia destra difensiva, Faiello prende posto a centrocampo al posto del vicecapitano, mentre Molinaro viene schierato al centro dell’attacco al posto del centravanti di Sant’Antimo.

Proprio Molinaro sblocca il match dopo appena 4 minuti con un destro preciso e chirurgico, rievocando il gol già messo a segno contro il Valmontone. La Scafatese controlla la gara e nella ripresa arrotonda il punteggio grazie agli altri due elementi del tridente offensivo: Convitto e Volpicelli, entrambi saliti a quota sette reti stagionali.

Con questa vittoria, i gialloblù consolidano il primo posto in classifica salendo a 54 punti e mantengono invariate le distanze sulle dirette inseguitrici, confermando solidità, continuità e ambizioni di vertice.