Scafati, camionisti riuniti per il 1° Memorial Raffaele Pagano: ricordo e solidarietà per il piccolo Giuseppe

Giornata di memoria, solidarietà e speranza ieri, 31 gennaio, a Scafati, dove l’area mercato antistante il cimitero cittadino ha ospitato il 1° Memorial dedicato a Raffaele Pagano, camionista scomparso e molto conosciuto per la sua disponibilità e il forte spirito di amicizia.

Numerosi camionisti si sono ritrovati spontaneamente, aderendo a un raduno nato dal semplice passaparola tra colleghi e amici. L’iniziativa si è svolta in modo ordinato e partecipato, con i mezzi pesanti parcheggiati nell’area mercato a fare da cornice a un momento carico di emozione. Presenti anche partecipanti provenienti dai comuni limitrofi.

Il memorial, però, non ha avuto soltanto un valore commemorativo. Durante la giornata è stata avviata anche una raccolta fondi solidale a favore del piccolo Giuseppe, un bambino che necessita di cure mediche specialistiche. Come spiegato dagli organizzatori, le donazioni serviranno a sostenere una terapia sperimentale all’estero, in Messico, che rappresenta una concreta possibilità di cura per la famiglia.

Il clima è stato quello di una manifestazione semplice ma intensa, fatta di abbracci, ricordi condivisi e un forte senso di comunità. In molti hanno ricordato Raffaele come una persona sempre pronta ad aiutare gli altri, sottolineando come l’iniziativa rispecchi pienamente il suo modo di essere.

Nel suo ricordo, i colleghi hanno scelto di trasformare il dolore in un gesto concreto di solidarietà, lanciando un messaggio doppio: non dimenticare chi non c’è più e offrire speranza a chi sta affrontando una battaglia difficile.