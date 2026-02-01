Tre interventi in poche ore: giornata ad alta intensità per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

È stata una giornata particolarmente impegnativa per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, chiamato a intervenire su tre distinti scenari di emergenza nel corso di poche ore, confermando ancora una volta l’importanza del coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso.
- Il primo intervento si è verificato nella mattinata nel territorio del comune di Limatola, in provincia di Benevento, dove un’autovettura è precipitata in un dirupo. L’allarme è scattato contemporaneamente per l’elisoccorso 118 di Napoli e per il CNSAS Campania. Giunti sul posto, i tecnici hanno operato in collaborazione con i Vigili del Fuoco già presenti sul luogo dell’incidente. Il tecnico di elisoccorso del CNSAS, insieme all’équipe sanitaria del 118, ha raggiunto il ferito mediante verricello. Dopo le prime valutazioni mediche, l’uomo è stato trasferito in ambulanza verso il campo sportivo dove era atterrato l’elicottero, che ha poi provveduto al trasporto urgente presso il più vicino ospedale.
- Poco dopo, una seconda richiesta di intervento ha portato le squadre nei pressi del Rifugio del Pellegrino, nella zona dell’Avvocata, dove una donna di 56 anni, originaria del Cilento, era rimasta bloccata a causa di violenti crampi alle gambe che le impedivano di rientrare autonomamente. Anche in questo caso sono stati attivati sia il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sia l’elisoccorso 118 di Salerno. L’équipe sanitaria è stata sbarcata nelle vicinanze del rifugio, ha prestato le prime cure e ha successivamente imbarcato la donna sull’elicottero per il trasferimento in ospedale.
- L’ultima operazione della giornata ha riguardato la segnalazione di una persona scomparsa nel territorio di Agropoli. Le squadre del CNSAS si sono immediatamente mobilitate per avviare le ricerche, ma l’intervento è stato successivamente sospeso dopo il ritrovamento dell’uomo in zona Salerno, in un’area non rientrante nella competenza operativa del Soccorso Alpino.
Una giornata che testimonia ancora una volta la rapidità di risposta e la costante presenza sul territorio dei tecnici del CNSAS Campania, pronti a intervenire in ambienti impervi e in situazioni di emergenza a tutela della sicurezza dei cittadini.