Una Paganese surreale al “Torre”: errori fatali e Francavilla cinico: 1-3

Una partita ai limiti del surreale, quasi fantozziana, quella vissuta allo stadio “Torre”. Una gara che la Paganese avrebbe potuto – e forse dovuto – raccontare in modo completamente diverso, ma che è stata invece segnata da errori clamorosi e da una dose incredibile di sfortuna.

L’avvio è da incubo: un grave errore in uscita del portiere, con la complicità della difesa, spalanca la strada al vantaggio del Francavilla. La Paganese, però, reagisce subito e trova il pareggio, dando l’impressione di poter prendere in mano la partita con la consueta qualità di gioco.

Ma il copione si ripete. Un’altra indecisione clamorosa del portiere consente al Francavilla di riportarsi avanti. I ragazzi di casa non mollano, continuano a spingere, ma senza riuscire a concretizzare.

Il colpo che sembra chiudere definitivamente il match arriva su un’azione apparentemente innocua: un lancio senza pretese del Francavilla si trasforma nel terzo gol grazie a un errore incredibile del difensore centrale, che regala di fatto la rete agli avversari.

Da lì in poi è un autentico assedio. Per quasi mezz’ora, fino all’ultimo secondo di gioco, la Paganese schiaccia il Francavilla nella propria area di rigore: occasioni a ripetizione, tiri respinti in ogni modo possibile, con spalle, schiene, scivolate disperate. Due salvataggi sulla linea di porta, altri due a pochi centimetri dal gol, e almeno un paio di interventi prodigiosi del portiere ospite tengono incredibilmente il risultato inchiodato.

Una partita che lascia rabbia, incredulità e la sensazione di aver assistito a qualcosa di inspiegabile. Una di quelle gare in cui il calcio sembra farsi beffe di chi meriterebbe ben altro risultato.