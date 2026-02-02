10eLotto, Campania protagonista: 100mila euro vinti a Pagani nel weekend

La Campania si conferma protagonista nel 10eLotto. Nell’ultimo weekend, infatti, la vincita più alta registrata in Italia è stata centrata in provincia di Salerno, trainando il bilancio regionale delle vincite, come segnalato da Agimeg.
A guidare il bottino è un premio da 100.000 euro al 10eLotto, a cui si aggiunge un’ulteriore vincita al Lotto, sempre nel Salernitano.
Le vincite
Il colpo più importante arriva da Pagani, dove nell’estrazione del 10eLotto un “9”, giocato con appena 2 euro, ha consentito di incassare 100.000 euro. La giocata vincente è stata effettuata in una ricevitoria di piazza D’Arezzo.
Sempre in provincia di Salerno, ma questa volta al Lotto, si registra una vincita a Cava de’ Tirreni. In una ricevitoria di via Vincenzo Virno è stato centrato un terno secco 71-72-74 sulla ruota di Napoli, grazie a una giocata da 3 euro, per un premio complessivo di 5.540 euro.