Aggressione alla Polizia Locale di Siano, arriva la condanna: un anno e mezzo a due pregiudicati

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha inflitto un anno e sei mesi di reclusione a due pregiudicati del posto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Arriva la condanna per la violenta aggressione ai danni di una volante della Polizia Locale di Siano, avvenuta nel settembre del 2021 durante un intervento per sversamento illecito di rifiuti. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha inflitto un anno e sei mesi di reclusione a due pregiudicati del posto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Secondo la ricostruzione emersa in aula, i due imputati avevano abbandonato abusivamente rifiuti di vario genere nei pressi del centro di raccolta di via Zambrano, arrivando anche a minacciare gli operatori dell’impianto. Allertata la Polizia Locale, un agente e un ausiliario del traffico si erano recati sul posto per identificare i responsabili.

L’intervento degenerò rapidamente: i due uomini aggredirono verbalmente gli operatori e, armati di un piccone, si scagliarono contro l’auto di pattuglia, colpendola più volte e provocando danni significativi. Nel tentativo di fuga arrivarono anche a speronare la vettura della Polizia Locale, per poi allontanarsi.

La loro corsa terminò poco dopo grazie all’intervento dei carabinieri della stazione di Siano e della Compagnia di Mercato San Severino, che riuscirono a bloccarli e procedere all’arresto.

Il risarcimento

Con la sentenza, la giudice Ciervo ha disposto anche il risarcimento dei danni al Comune di Siano, costituitosi parte civile nel processo, oltre al sequestro e alla distruzione del piccone utilizzato durante l’aggressione.

La decisione del Tribunale rappresenta un segnale chiaro contro episodi di violenza e intimidazione ai danni delle forze di polizia impegnate nella tutela del territorio e dell’ambiente.