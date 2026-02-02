Allarme furti nel Cilento: colpite abitazioni ad Altavilla Silentina e Albanella

Nel tardo pomeriggio di ieri ignoti si sono introdotti all’interno di un’abitazione nella frazione Cerrelli di Altavilla Silentina.

Redazione
Torna alta l’attenzione sul fronte sicurezza nel Cilento. Nel tardo pomeriggio di ieri ignoti si sono introdotti all’interno di un’abitazione nella frazione Cerrelli di Altavilla Silentina. L’entità del bottino non è stata ancora quantificata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di rito e avviare le indagini.

Secondo colpo in serata

Un altro episodio si è verificato in serata in via Tempone Giampietro, nella frazione Matinella di Albanella. In questo caso i malviventi sarebbero riusciti a entrare in un’abitazione nonostante i proprietari si trovassero al piano inferiore, riuscendo a portar via oggetti preziosi prima di darsi alla fuga.

L’allarme è stato rilanciato sui social da cittadini e amministratori locali, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Anche per questo secondo furto sono in corso le indagini dei militari dell’Arma, impegnati a ricostruire la dinamica e a individuare eventuali collegamenti tra i due episodi.

Redazione

