Angri, clima elettorale in fermento: scenari ancora aperti verso le Comunali di maggio

Ad Angri il clima elettorale comincia a farsi sentire, anche se lo scenario in vista delle elezioni comunali di maggio resta ancora in piena evoluzione. In città prevale una sensazione di attesa: i movimenti politici e civici sono in corso, i contatti si intensificano, ma molti tasselli devono ancora trovare la loro collocazione definitiva.

Da un lato, l’amministrazione uscente è al lavoro per costruire un percorso che possa garantire continuità all’esperienza maturata negli ultimi anni. Un lavoro che, secondo quanto emerge dagli ambienti cittadini, punterebbe a ricompattare forze e riferimenti già presenti sul territorio, con un’attenzione particolare al vicesindaco Antonio Mainardi e al gruppo Sorrentino, nel tentativo di strutturare una proposta politica solida e riconoscibile.

Parallelamente, prende forma un fronte di centrodestra, intenzionato a presentarsi in maniera organizzata e competitiva. In quest’area, tra i nomi che circolano, viene indicata Carmen Fattoruso come possibile figura attorno alla quale aggregare consenso e costruire una coalizione.

Non manca poi il movimento dell’ex sindaco Pasquale Mauri, che starebbe portando avanti un proprio percorso politico con l’intenzione di tornare nel dibattito elettorale da protagonista. Un profilo noto, che continua a rappresentare un elemento rilevante nello scacchiere locale e che potrebbe incidere sugli equilibri complessivi della competizione.

Sul fronte opposto, il cosiddetto “campo largo”, dopo aver chiarito la volontà di partecipare alla sfida elettorale, starebbe lavorando per individuare una sintesi e un candidato sindaco condiviso. Una fase delicata, in cui l’obiettivo principale sembra essere quello di evitare divisioni interne e presentare un progetto unitario e credibile.

In questo quadro ancora fluido, tra nomi e trattative, emergono anche riflessioni su figure esterne ai tradizionali schieramenti. Tra queste viene citato con sempre maggiore frequenza Alfonso Scoppa, giovane professionista angrese conosciuto in ambito cittadino. Non come candidatura ufficiale, ma come ipotesi che circola negli ambienti civici e tra i cittadini, in un momento in cui una parte della comunità sembra chiedere un cambio di passo, più orientato alla concretezza che alle logiche di appartenenza.

La sensazione, al momento, è che la partita sia ancora apertissima e che le prossime settimane saranno decisive per comprendere quali coalizioni riusciranno davvero a consolidarsi e con quali candidati. Angri si prepara così a un appuntamento elettorale importante, nel quale il peso delle alleanze sarà determinante, ma dove potrebbe fare la differenza anche la capacità di interpretare un sentimento diffuso: quello di una città che chiede risposte, stabilità e una guida credibile.