Angri: ennesimo furto dalle auto, finestrini infranti e borse rubate nella notte

E' l'ennesimo colpo: un residente lancia un appello sui social per recuperare almeno i documenti sottratti insieme a PC e tablet.

Proseguono i furti nelle auto parcheggiate in diverse zone della cittadina doriana, dove negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di vetture prese di mira durante le ore notturne.

Il modus operandi appare sempre lo stesso: vetri infranti e abitacoli rovistati alla ricerca di oggetti lasciati all’interno dei veicoli, spesso anche solo per sottrarre pochi effetti personali o qualche spicciolo.

Numerosi gli episodi segnalati tra la notte del 31 gennaio e la mattina del 1° febbraio 2026, con colpi messi a segno in diverse aree della città, tra cui piazza Annunziata, via Maddalena Capito, via Badia e via Tenente Fontanella.

Proprio in quest’ultima zona, il proprietario di una delle auto colpite, recatosi la mattina di domenica 1° febbraio per riprendere il proprio veicolo, ha trovato il finestrino in frantumi e l’abitacolo completamente rovistato.

Dal mezzo sarebbero stati portati via una borsa da lavoro contenente un computer portatile, un tablet e documenti personali.

Amareggiato dall’accaduto, l’uomo ha pubblicato sui social un messaggio nel tentativo di recuperare almeno i documenti sottratti:

«Quel buon signore che si è rubato la borsa lavoro con il Pc e tablet, mi farebbe ritrovare almeno i documenti.»

Un episodio che si aggiunge a una lunga serie di furti e danneggiamenti, alimentando la preoccupazione dei residenti, sempre più esasperati per i continui episodi che interessano varie zone della città.

Sui social molti cittadini invitano a non lasciare oggetti in vista nelle auto e chiedono un rafforzamento dei controlli nelle aree di parcheggio più frequentate.

Le segnalazioni continuano infatti a circolare online, mentre cresce l’attenzione sul fenomeno e aumenta la richiesta alle autorità competenti di potenziare la vigilanza sul territorio.