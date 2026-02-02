Arresto cardiaco in strada a Varcaturo: 63enne rianimato e salvato dai soccorsi

Momenti di paura questa mattina a Viale dei Pini Sud, a Varcaturo, dove un uomo di 63 anni è stato colto da arresto cardiaco nei pressi di un caseificio. Determinante il primo intervento degli astanti, che hanno avviato subito le manovre di rianimazione in attesa dei sanitari.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza India Varcaturo, seguita dall’automedica di Pozzuoli. Il paziente è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare: il defibrillatore ha erogato tre scariche e successivamente si è proceduto all’intubazione con maschera laringea. Attivato il protocollo completo per l’arresto cardiaco, i sanitari sono riusciti a ripristinare il circolo spontaneo.

L’elettrocardiogramma ha poi evidenziato un sospetto STEMI, motivo per cui è stato disposto il trasporto urgente in ospedale. L’uomo è arrivato in pronto soccorso in condizioni emodinamicamente stabili, con parametri vitali nella norma, seppur ancora incosciente. Un intervento rapido e coordinato che si è rivelato decisivo per salvargli la vita.