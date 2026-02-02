Castel San Giorgio. Rapina in casa a Torello: banda di cinque in azione, residenti sotto choc

L'altro ieri quattro malviventi sono riusciti a introdursi in una casa dal portone principale, mentre un quinto complice faceva da palo all’esterno.

Aggrediti e rapinati nella propria abitazione da una banda composta da cinque persone. È accaduto a Castel San Giorgio, nella frazione di Torello, in via Santa Barbara, dove l’altro ieri quattro malviventi sono riusciti a introdursi in una casa dal portone principale, mentre un quinto complice faceva da palo all’esterno.

Una volta all’interno, i ladri hanno utilizzato un flex per forzare una cassaforte, portando via numerosi oggetti in oro. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. I proprietari si sono accorti del furto solo quando l’allarme è scattato, seppur in ritardo, incrociando i banditi all’interno dell’abitazione. Ne è nato un momento di forte tensione: i malviventi si sono dati alla fuga dopo aver spintonato le vittime, salendo poi a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

I vicini non si sono accorti immediatamente dell’intrusione, avendo scambiato il rumore del flex per normali lavori di bricolage in corso nell’abitazione.

L’episodio di Torello è solo l’ultimo di una lunga serie di furti che sta creando forte preoccupazione a Castel San Giorgio e nell’intero Agro nocerino sarnese. Nelle ultime settimane, infatti, i ladri hanno colpito almeno tre abitazioni nell’arco di pochi giorni, portando via denaro e oggetti preziosi senza incontrare particolari ostacoli. Circa venti giorni fa, un altro colpo ingente aveva già scosso la comunità, con una banda che aveva svuotato una cassaforte domestica, come riportato da “Il Mattino“.

A lanciare l’allarme è stata la consigliera provinciale e vicesindaco Giustina Galluzzo, che ha parlato apertamente di un vero e proprio “bollettino di guerra” e della necessità di interventi immediati. È già stata avanzata la richiesta di un incontro con il Prefetto, ma l’emergenza furti, che coinvolge abitazioni, negozi e attività commerciali, continua a preoccupare l’intera area nord della provincia.