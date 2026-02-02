Circumvesuviana, stop e disagi tra Poggiomarino e Sarno: prove dei nuovi treni e lavori sulle infrastrutture

Nuove interruzioni del servizio ferroviario sulla Circumvesuviana tra Poggiomarino e Sarno per consentire le prove dei nuovi convogli, ma anche un’accelerazione complessiva sugli interventi infrastrutturali. È il doppio binario su cui si muove l’Eav nel tentativo di migliorare l’efficienza della storica linea, da anni al centro di critiche e disagi per i pendolari.

Fino a domani sono previste modifiche alla circolazione sulla linea Napoli–Ottaviano–Sarno. Nella giornata odierna la circolazione è stata completamente sospesa tra Poggiomarino e Sarno, mentre per martedì sono annunciate ulteriori variazioni operative, con limitazioni di percorso e l’attivazione di bus sostitutivi.

Prove dei nuovi convogli

Le interruzioni sono legate alle corse di prova dei nuovi treni, passaggio tecnico indispensabile in vista della loro progressiva entrata in servizio. Al momento sono quattro i nuovi convogli già consegnati a Napoli dagli stabilimenti Stadler di Valencia.

Il rinnovamento, tuttavia, non riguarda soltanto il materiale rotabile. L’orientamento condiviso tra Eav e Regione Campania è quello di intervenire in maniera decisa anche sulle infrastrutture: nuovo sistema di segnalamento, rifacimento delle gallerie della linea Napoli–Sorrento e interventi sulla linea aerea. Opere finanziate in larga parte con fondi del Pnrr, alcune delle quali già in fase di cantiere.

Il ruolo della Regione

Nei giorni scorsi l’assessore regionale ai Trasporti Mario Casillo ha assistito alle prove dei nuovi treni, ribadendo la necessità di accompagnare il rinnovo del parco mezzi con un rafforzamento strutturale della rete. Fin dal primo confronto con il presidente Eav Umberto De Gregorio e il management aziendale, Casillo ha chiesto che l’accelerazione riguardasse non solo i convogli ma anche le infrastrutture.

In questo contesto si inserisce anche l’accordo sottoscritto recentemente tra Eav e le organizzazioni sindacali sulla manutenzione infrastrutturale. L’intesa prevede un modello di lavoro su ciclo continuo, con copertura operativa sulle 24 ore e turnazioni da 7 ore e 48 minuti.

Si tratta di una novità rilevante per la Circumvesuviana: il turno notturno diventa attività ordinaria e non più straordinaria, con l’obiettivo di migliorare la programmazione degli interventi e ridurre i tempi di fermo della rete, soprattutto nelle fasi più delicate dei cantieri. L’accordo è stato siglato con Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal.

Pendolari ancora in attesa

Nel medio periodo, la strategia punta a integrare rinnovo dei treni, ammodernamento tecnologico e riorganizzazione della manutenzione per aumentare affidabilità e regolarità del servizio. Intanto, però, i pendolari continuano a segnalare disagi e disservizi e rinnovano la richiesta di un incontro con l’assessore Casillo, chiedendo risposte concrete ai problemi quotidiani della linea.