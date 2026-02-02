Controlli a tappeto tra Sant’Antonio Abate e Gragnano: 18enne denunciato con pistola e senza patente

Controlli straordinari del territorio tra Sant’Antonio Abate e Gragnano da parte dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Nel corso delle verifiche, tre giovani sono stati denunciati per diverse violazioni.

Il caso più grave riguarda un ragazzo di 18 anni, fermato alla guida di una Fiat 500X. Ai militari ha dichiarato di non aver mai conseguito la patente di guida. La successiva perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento, nel vano portaoggetti, di una pistola scacciacani calibro 9 priva del tappo rosso e con l’estremità della canna visibilmente manomessa. L’arma, sequestrata, era completa di caricatore contenente tre proiettili.

Altri due giovani, entrambi di 20 anni, sono stati denunciati nel corso dei controlli. Il primo è stato sorpreso alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente, mentre il secondo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Le attività rientrano nel piano di prevenzione e controllo del territorio disposto dall’Arma per contrastare reati e comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.