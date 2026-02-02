Controlli della Polizia nelle scuole di Battipaglia: sequestrati coltello e hashish

I controlli hanno interessato aule, servizi igienici, palestra e aree comuni dell’istituto, comprese alcune aule momentaneamente non occupate.

Continuano le operazioni di controllo nelle scuole del territorio da parte della Polizia di Stato. Negli ultimi giorni, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato una perquisizione mirata all’interno di un istituto di Istruzione Superiore del centro cittadino.

L’attività, svolta con il supporto della Polizia Scientifica e di un’unità cinofila della Questura di Napoli, rientra in un più ampio piano di prevenzione finalizzato al contrasto dei fenomeni di illegalità e alla promozione della cultura della legalità e della sicurezza tra i giovani.

I sequestri

I controlli hanno interessato aule, servizi igienici, palestra e aree comuni dell’istituto, comprese alcune aule momentaneamente non occupate. All’interno di uno zaino in uso a uno studente è stato rinvenuto un coltello pieghevole con una lunghezza complessiva di 13,5 centimetri.

In un’altra aula sono state sequestrate sigarette artigianali contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, insieme a un ulteriore frammento della stessa sostanza per un peso di 0,41 grammi. Nei servizi igienici, nascosta all’interno della vaschetta di scarico, è stata inoltre rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 1,03 grammi di hashish.

Le denunce

Lo studente trovato in possesso del coltello è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I due giovani trovati in possesso della sostanza stupefacente sono stati invece segnalati per la detenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.