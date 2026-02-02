CTO di Napoli, apre la nuova Cardiologia: 10 posti letto e tecnologie avanzate per i pazienti cardiologici

Apre ufficialmente al CTO di Napoli la nuova Unità Operativa Complessa di Cardiologia, un reparto dotato di dieci posti letto monitorizzati e tecnologie di ultima generazione, pensato per garantire una presa in carico più tempestiva e completa dei pazienti con patologie cardiologiche.

La nuova UOC è diretta dal dottor Michele D’Alto, cardiologo proveniente dall’ospedale Monaldi con una consolidata esperienza nel trattamento delle aritmie e dell’ipertensione polmonare. Il reparto accoglierà pazienti con diverse condizioni cardiologiche — tra cui scompenso cardiaco, aritmie, cardiopatia ischemica non acuta e ipertensione polmonare — che, dopo la valutazione in Pronto Soccorso, potranno proseguire direttamente il percorso di cura al CTO.

I dieci posti letto attualmente attivati sono tutti dotati di sistemi di monitoraggio continuo, in grado di registrare in tempo reale l’attività cardiaca e i principali parametri vitali, garantendo assistenza costante e appropriata. L’organizzazione del reparto prevede inoltre, in prospettiva, un ampliamento fino a 16 posti letto, con l’attivazione di una UTIC e di una sala di Emodinamica.

L’apertura della Cardiologia rafforza la rete intra-aziendale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e completa l’offerta clinico-assistenziale del CTO, affiancando l’Unità Operativa di Emergenza-Urgenza diretta dal dottor Mario Guarino. Il presidio potrà così gestire direttamente una quota rilevante di pazienti cardiologici, consolidando la propria vocazione urgentistica.

«La Cardiologia del CTO – ha dichiarato il direttore generale Anna Iervolino – passa da servizio ambulatoriale a reparto con posti letto di ricovero ordinario. Si tratta di uno snodo strategico che consente risposte più rapide e organizzate a un bisogno assistenziale molto diffuso, rafforzando la continuità tra emergenza e ricovero e migliorando la presa in carico dei pazienti».