“Din Don Down” di Paolo Ruffini arriva all’Arena di Verona: 3.000 biglietti venduti in 24 ore

Paolo Ruffini è sulla cresta dell’successo a teatro e a sorprendere il pubblico con ““Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, il varietà comico che porta in scena alle incursioni sfrenate degli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius. Uno spettacolo fuori dagli schemi, capace di far ridere, riflettere e commuovere allo stesso tempo.

Dopo aver registrato numeri significativi nei teatri di tutta Italia, “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” approda all’Arena di Verona, ad annunciarlo (video in basso) lo stesso attore. L’evento segnerà anche l’apertura della stagione estiva del tour, in un momento in cui tutte le date previste tra gennaio e maggio 2026 risultano già esaurite.

Dopo il grande successo di Up&Down, che dal 2018 ha incantato i teatri di tutta Italia, Ruffini e la compagnia livornese hanno deciso di alzare ulteriormente l’asticella, superando i propri limiti artistici con uno show che abbandona ogni convenzione e si addentra in un territorio tanto delicato quanto universale: il rapporto dell’uomo con il divino.

“Din Don Down” è un happening teatrale senza regole, in cui comicità, improvvisazione e spontaneità diventano strumenti per ribaltare il concetto stesso di “normalità”.

Sul palco, Ruffini cerca invano di tenere il controllo mentre gli attori della Mayor Von Frinzius lo travolgono con incursioni imprevedibili, domande scomode e riflessioni surreali su Dio, la fede e il senso dell’esistenza, affrontati senza filtri e senza timore di rompere gli schemi.

Lo spettacolo si muove con coraggio tra provocazione e tenerezza, offrendo un antidoto perfetto a un’epoca spesso ingabbiata dal politicamente corretto.

Irreverente ma mai offensivo, dissacrante ma profondamente umano, il varietà riesce a combinare leggerezza e profondità, regalando al pubblico un’esperienza emotiva autentica.

“Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” ha debuttato nell’ottobre del 2024 e, nel giro di un anno, ha superato le settanta repliche sold out, raggiungendo quota 100.000 biglietti venduti. Un successo che lo ha portato a essere considerato uno dei fenomeni teatrali più rilevanti degli ultimi anni.

Sul palco dell’Arena saliranno oltre ottanta attori e attrici con disabilità, impreziosito dalle musiche dal vivo di Claudia Campolongo al pianoforte con la regia di Lamberto Giannini, Prodotto e distribuito da Vera Produzione di Paolo Ruffini lo show conserva tutti gli ingredienti che hanno decretato il successo dei lavori precedenti: la libertà espressiva degli interpreti, la capacità di ironizzare sul presente e un ritmo travolgente,

L’evento segnerà anche l’apertura della stagione estiva del tour, in un momento in cui tutte le date previste tra gennaio e maggio 2026 risultano già esaurite.

Qui il video dell’annuncio dell’ edizione speciale e unica, all’arena di Verona! Il 2 maggio 2026! www.facebook.com/paolinoruffini/videos/908795724929185/