Domenica al museo, boom di visitatori: Pompei tra i siti più amati

Pompei si conferma uno dei poli culturali più attrattivi d’Italia anche in occasione della #domenicalmuseo. Nella prima domenica di febbraio, che ha previsto l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali, l’area archeologica ha fatto registrare 8.177 visitatori, collocandosi tra i siti più visitati a livello nazionale.

Complessivamente sono stati oltre 220mila gli ingressi nei luoghi della cultura aperti gratuitamente, secondo i primi dati diffusi dal Ministero della Cultura. In testa alla classifica il Colosseo, seguito dal Pantheon e dal Foro Romano-Palatino. Subito dopo, tra le grandi mete del patrimonio culturale italiano, spiccano la Reggia di Caserta e proprio Pompei, che continua a esercitare un fortissimo richiamo turistico.

Un risultato che conferma il valore internazionale del sito archeologico vesuviano e la sua capacità di attrarre visitatori italiani e stranieri, anche al di fuori dei periodi di alta stagione. L’iniziativa della domenica gratuita si dimostra ancora una volta un importante strumento di promozione della cultura e di avvicinamento del pubblico al patrimonio storico e artistico del Paese.

Oltre a Pompei, buone presenze anche per altri siti campani come il Palazzo Reale di Napoli, Castel Sant’Elmo e il Museo Archeologico Nazionale, a testimonianza di un interesse diffuso verso l’offerta culturale della regione.

La #domenicalmuseo si conferma dunque un appuntamento molto apprezzato, capace di coniugare valorizzazione del patrimonio e partecipazione dei cittadini, con Pompei ancora una volta protagonista assoluta della scena culturale nazionale.