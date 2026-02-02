Finti incidenti stradali per truffare le assicurazioni: 16 a giudizio

Al centro dell’inchiesta ci sono nove sinistri stradali denunciati tra il 2020 e il 2021 che, secondo l’accusa, non si sarebbero mai verificati. Gli imputati provengono in larga parte dalle province di Salerno, Napoli e Avellino.

La Procura della Repubblica di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per sedici persone accusate, a vario titolo, di concorso in frode assicurativa. Al centro dell’inchiesta ci sono nove sinistri stradali denunciati tra il 2020 e il 2021 che, secondo l’accusa, non si sarebbero mai verificati. Gli imputati provengono in larga parte dalle province di Salerno, Napoli e Avellino.

Oltre ai presunti conducenti e proprietari dei veicoli, nel procedimento figurano anche soggetti che avrebbero fornito false testimonianze per avallare le dinamiche degli incidenti. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Nicola Rossato. Sebbene gli episodi contestati siano avvenuti in diverse località della Campania, la competenza è stata attribuita a Milano in ragione delle sedi delle compagnie assicurative coinvolte.

I sinistri contestati

Le denunce riguardano diverse tipologie di incidenti. Alcuni episodi fanno riferimento a collisioni o tamponamenti, denunciati a Marigliano (15 gennaio 2020), San Mango Piemonte (29 febbraio 2020) e Palma Campania (6 luglio 2020). Altri casi riguardano presunti investimenti di pedoni o ciclisti avvenuti a Roccadaspide (27 febbraio 2020), Capaccio Paestum (5 settembre 2020) e Nola (4 maggio 2021).

Tra i fatti più gravi contestati figura un sinistro denunciato a Giungano il 18 gennaio 2021, nel quale una donna avrebbe riportato lesioni tali da causare l’interruzione della gravidanza all’undicesima settimana. Per la Procura, tutti gli incidenti sarebbero stati simulati al fine di ottenere indebiti risarcimenti assicurativi.

Il ruolo centrale di Francesco Di Buono

Negli atti dell’inchiesta ricorre costantemente il nome di Francesco Di Buono, residente a Salento, nel Salernitano, indicato come conducente o proprietario dei veicoli coinvolti nei sinistri. I mezzi risultavano assicurati con Allianz S.p.A. o Vittoria Assicurazioni.

Imputati e aggravanti

Gli imputati complessivi sono sedici. Per quattro di loro la Procura contesta anche la recidiva: Timodeo Vincenzo Vermiglio (recidiva specifica), Guido Durazzo (recidiva semplice), Antonio D’Avanzo e Simone Iacovazzo (recidiva infraquinquennale).

Allianz parte offesa

Tra le parti offese figura Allianz S.p.A., rappresentata dai legali Davide Cosci e Anna Genovese, con l’assistenza dell’avvocata Lucia Piscitelli del foro di Santa Maria Capua Vetere.

L’udienza predibattimentale è fissata per il 16 luglio 2026 alle ore 9:30, presso l’aula 9 bis della nona sezione penale del Tribunale di Milano. In quella sede gli imputati potranno optare per riti alternativi, come il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la messa alla prova, dando avvio alla fase processuale vera e propria.