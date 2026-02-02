Fiume Sarno, atti alla magistratura: la Commissione parlamentare segnala possibili responsabilità

Nel corso delle audizioni, che hanno coinvolto i sindaci dei Comuni di Scafati, San Marzano sul Sarno, Angri e Sarno, sarebbero emerse criticità rilevanti e possibili profili di responsabilità, anche di natura penale.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta dal deputato Pino Bicchielli, ha assunto alcune determinazioni a seguito delle audizioni svolte lo scorso 16 dicembre sui fenomeni di esondazione del fiume Sarno e dei suoi affluenti. A renderlo noto è una comunicazione ufficiale della Commissione.

Nel corso delle audizioni, che hanno coinvolto i sindaci dei Comuni di Scafati, San Marzano sul Sarno, Angri e Sarno, sarebbero emerse criticità rilevanti e possibili profili di responsabilità, anche di natura penale. «Per questa ragione – ha spiegato Bicchielli – ho ritenuto doveroso proporre l’invio dei resoconti stenografici alla magistratura, affinché possa svolgere ogni valutazione del caso».

Secondo quanto chiarito dal presidente della Commissione, la competenza è stata individuata nella Procura della Repubblica di Napoli per quanto riguarda eventuali condotte omissive riconducibili alla Regione Campania, mentre per le questioni legate all’inquinamento del fiume Sarno gli atti saranno trasmessi alla Procura di Nocera Inferiore.

La Commissione ha inoltre annunciato che procederà, non appena possibile, all’audizione del nuovo assessore regionale all’Ambiente della Campania, Claudia Pecoraro, recentemente nominata nella Giunta guidata dal presidente Roberto Fico.

Infine, è stato deciso di effettuare un sopralluogo nei Comuni del bacino del Sarno già oggetto di audizione, con l’obiettivo di verificare direttamente lo stato dei luoghi e acquisire ulteriori elementi utili al prosieguo dell’attività di indagine della Commissione.