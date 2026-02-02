Fiume Sarno e rischio idrogeologico sotto la lente del Parlamento (video)

Dopo le audizioni parlamentari, la Commissione d’inchiesta trasmette i resoconti alla magistratura e annuncia sopralluoghi e nuove convocazioni

Atti trasmessi alla magistratura

Come riferisce l’ANSA, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta dal deputato di Forza Italia Pino Bicchielli, ha assunto nuove determinazioni a seguito delle audizioni svolte il 16 dicembre scorso sui fenomeni di esondazione del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Dalle audizioni dei sindaci di Scafati, San Marzano sul Sarno, Angri e Sarno sarebbero emerse criticità rilevanti e possibili profili di responsabilità, anche di natura penale, tali da rendere necessario l’invio dei resoconti stenografici alla magistratura competente.

Procure competenti e prossime iniziative

Nel dettaglio, la Commissione ha individuato la competenza della Procura della Repubblica di Napoli per eventuali condotte omissive riconducibili alla Regione Campania, mentre alla Procura di Nocera Inferiore spetteranno gli approfondimenti sulle questioni legate all’inquinamento. È stata inoltre annunciata la prossima audizione del nuovo assessore regionale all’Ambiente, Claudia Pecoraro, recentemente nominata nella giunta guidata dal presidente Roberto Fico, insieme a un sopralluogo nei Comuni del bacino del Sarno per verificare direttamente lo stato dei luoghi e acquisire ulteriori elementi utili all’inchiesta.

