Incendio a Salerno, in fiamme un deposito accanto al teatro Ghirelli: attimi di paura

Attimi di paura questa sera a Salerno, dove un incendio è divampato all’interno di un deposito situato accanto al teatro Ghirelli, nel Parco dell’Irno. All’interno della struttura erano stoccate mascherine destinate alle scuole dell’intera provincia durante il periodo dell’emergenza Covid.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando buona parte del locale e generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza, destando preoccupazione tra i residenti della zona.

L’intervento dei soccorsi

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere e domare l’incendio evitando conseguenze più gravi. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, impegnati a mettere in sicurezza l’area e ad allontanare le persone presenti nelle immediate vicinanze.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo, mentre la zona resta sotto controllo per consentire le verifiche tecniche del caso.