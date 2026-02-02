Lite tra ragazzi nel centro storico di Salerno: 16enne ferito con un coltello

Momenti di tensione nella notte di sabato nel centro storico di Salerno. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito alla schiena durante una lite tra giovani scoppiata in largo Abate Conforti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il diverbio sarebbe nato per futili motivi e sarebbe poi degenerato fino all’uso di un’arma da taglio. Il minorenne, residente a Salerno, è stato colpito lievemente con un coltello.

Immediati i soccorsi: il 16enne è stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dove è stato medicato. Le sue condizioni non sono risultate gravi e, dopo le cure del caso, è stato dimesso.

Sull’episodio indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.