Maxi tamponamento sulla tangenziale di Salerno: cinque auto coinvolte, traffico in tilt

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto un ferito rimasto incastrato all’interno di uno dei veicoli.

Da
Redazione
-

Maxi tamponamento sulla tangenziale di Salerno, poco prima dello svincolo di Mariconda, in direzione nord. L’incidente, avvenuto nelle scorse ore, ha coinvolto cinque autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto un ferito rimasto incastrato all’interno di uno dei veicoli. La persona è stata successivamente affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. A causa dell’incidente, la carreggiata in direzione Napoli è stata temporaneamente chiusa all’altezza del chilometro 60,400 per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

È stata disposta l’uscita obbligatoria in zona Ospedaliera San Leonardo. Pesanti i disagi alla circolazione, con traffico completamente paralizzato per diverso tempo.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore