Maxi tamponamento sulla tangenziale di Salerno: cinque auto coinvolte, traffico in tilt

Maxi tamponamento sulla tangenziale di Salerno, poco prima dello svincolo di Mariconda, in direzione nord. L’incidente, avvenuto nelle scorse ore, ha coinvolto cinque autovetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto un ferito rimasto incastrato all’interno di uno dei veicoli. La persona è stata successivamente affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri, la Polizia Stradale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. A causa dell’incidente, la carreggiata in direzione Napoli è stata temporaneamente chiusa all’altezza del chilometro 60,400 per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

È stata disposta l’uscita obbligatoria in zona Ospedaliera San Leonardo. Pesanti i disagi alla circolazione, con traffico completamente paralizzato per diverso tempo.