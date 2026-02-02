Maxi truffa all’Inps, reati prescritti: cadono le accuse per altri 19 imputati

Si chiude con una sentenza di prescrizione il procedimento giudiziario relativo alla maxi truffa ai danni dell’Inps. Il Tribunale ha infatti dichiarato non più contestabili le accuse per altri 19 imputati, che si aggiungono ai 42 già prosciolti per prescrizione con sentenza emessa lo scorso dicembre.

Finisce così un’indagine durata diversi anni, nella quale era stata ipotizzata l’esistenza di un gruppo organizzato dedito a una pluralità di truffe ai danni dell’ente previdenziale, attraverso la creazione di rapporti fittizi di lavoro subordinato.

Secondo l’impianto accusatorio, una rete composta da professionisti, consulenti e patronati si sarebbe avvalsa di amministratori e titolari formali di aziende per denunciare falsamente all’Inps l’assunzione di numerosi dipendenti, in realtà mai impiegati nelle attività produttive.

Alla sbarra erano finiti anche braccianti agricoli, le cui posizioni erano state successivamente stralciate rispetto a quelle degli imprenditori. Gli stessi avrebbero percepito prestazioni assistenziali indebite, facendo risultare rapporti di lavoro mai realmente esistiti con due società, simulando assunzioni finalizzate all’ottenimento di benefici previdenziali.

Il danno patrimoniale contestato all’Inps era stato quantificato in circa 90mila euro.

L’inchiesta, avviata a seguito di segnalazioni pervenute ai Carabinieri, si era sviluppata anche grazie al supporto tecnico degli ispettori dell’ente previdenziale, che avevano contribuito alla ricostruzione dei presunti illeciti.

Tuttavia, a causa del tempo trascorso, il Tribunale ha dichiarato prescritti tutti i reati contestati, determinando la definitiva chiusura del procedimento per l’intero gruppo di imputati.