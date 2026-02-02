Napoli, ufficiale il nuovo rinforzo in attacco: arriva Alisson Santos

Il Napoli accoglie un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. Si tratta di Alisson Santos, esterno brasiliano classe 2002, proveniente dallo Sporting Lisbona, pronto a iniziare la sua avventura in maglia azzurra.

L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni. In caso di riscatto, il costo complessivo dell’affare arriverebbe a 20 milioni di euro. Sono in corso le visite mediche a Villa Stuart.

Alisson Santos è un profilo giovane ma già formato sul piano internazionale, dotato di rapidità, tecnica e capacità di puntare l’uomo. Un innesto che consente al Napoli di aumentare le soluzioni sugli esterni offensivi e di investire su un talento in prospettiva, con margini di crescita importanti.