Nocera. Cinque furti in mezz’ora nello stesso palazzo a Cicalesi, fallito il colpo a una farmacia

Cinque furti messi a segno nello stesso palazzo nel giro di appena trenta minuti e un sesto colpo fallito ai danni di una farmacia poco distante. È quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere Cicalesi, a Nocera Inferiore, in via Eduardo De Filippo, dove torna alta l’allerta sicurezza.

Secondo quanto emerso, è quasi certo che ad agire sia stata un’unica banda, entrata in azione con estrema rapidità e sfrontatezza. I malviventi hanno portato via denaro contante, gioielli e oggetti di valore, colpendo più appartamenti nello stesso stabile prima di dileguarsi.

Momenti di forte paura per i residenti. Una donna ha raccontato di aver scoperto i ladri in casa, riuscendo a fuggire per lo spavento. Un’altra, invece, sarebbe stata chiusa a chiave in una stanza mentre i malviventi svaligiavano l’appartamento. Solo l’allarme ha impedito che venisse portato a termine anche il furto nella farmacia situata su strada.

Nei giorni precedenti, altri episodi simili erano già stati segnalati alle forze dell’ordine, alimentando un clima di crescente preoccupazione tra i cittadini. C’è chi pensa di organizzare ronde notturne, mentre molti residenti chiedono un intervento deciso dell’amministrazione comunale.

A rendere più difficile il contrasto al fenomeno, sottolineano i cittadini, contribuiscono lo scarso numero di forze dell’ordine sul territorio e la mancanza di sistemi di videosorveglianza, spesso fondamentali per le indagini. Un’emergenza che, ormai, riguarda diversi comuni dell’area nord della provincia e che continua a generare paura e rabbia tra i residenti.