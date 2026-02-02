Nocera Superiore, più sicurezza nel sottopasso tra via Napoli e via Pizzone: attivo il sistema anti-allagamenti

Il sottopasso, in occasione di forti precipitazioni, era spesso soggetto a improvvisi allagamenti, creando condizioni potenzialmente pericolose per chi transitava nella zona.

Maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni nel sottopasso che collega via Napoli a via Pizzone, da tempo interessato da criticità legate agli allagamenti durante le piogge intense. L’Amministrazione comunale di Nocera Superiore ha completato l’installazione di un moderno sistema automatico di segnalazione del pericolo, pensato per prevenire situazioni di rischio e migliorare la viabilità.

Il sottopasso, in occasione di forti precipitazioni, era spesso soggetto a improvvisi allagamenti, creando condizioni potenzialmente pericolose per chi transitava nella zona. Per affrontare in modo concreto il problema, il Comune ha puntato su una soluzione tecnologica avanzata, capace di attivarsi in maniera tempestiva e autonoma.

Il nuovo impianto è composto da due led wall ad alta definizione, affiancati da segnaletica conforme al Codice della Strada. Il sistema entra in funzione automaticamente grazie a due sonde di rilevamento collegate a una centralina: al superamento dei livelli di sicurezza dell’acqua, i pannelli segnalano immediatamente il pericolo agli utenti della strada.

«È un intervento mirato – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – nato dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalla volontà di prevenire situazioni di rischio prima che diventino emergenze. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta: continuiamo a investire nel miglioramento delle infrastrutture urbane attraverso innovazione, prevenzione e attenzione al territorio».

L’infrastruttura è inoltre dotata di un software gestibile da remoto, anche tramite applicazione per smartphone, che consente di aggiornare e personalizzare in tempo reale i messaggi visualizzati sui led wall, garantendo rapidità d’intervento e massima flessibilità operativa.