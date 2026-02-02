Pompei. Cede la strada in via Plinio, strada chiusa al traffico: evitati rischi per gli automobilisti

Momenti di apprensione ieri pomeriggio in via Plinio, dove si è verificato un improvviso e significativo cedimento della sede stradale.

Momenti di apprensione ieri pomeriggio in via Plinio, dove si è verificato un improvviso e significativo cedimento della sede stradale. Solo il tempestivo intervento delle autorità ha evitato conseguenze più gravi per automobilisti e pedoni. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico.

Secondo quanto riferito in una nota del Comune, il cedimento sarebbe stato causato con ogni probabilità dalla rottura di una condotta fognaria, che ha provocato un’infiltrazione tale da compromettere la stabilità del fondo stradale.

Sul posto sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Giuseppe La Marca, gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal colonnello Gaetano Petrocelli, i tecnici comunali guidati dall’ingegnere Gianluca Fimiani, oltre ai tecnici e agli operai della Gori e alle ditte incaricate dal Comune per le operazioni di ripristino, come riporta “Made in Pompei”.

«L’infiltrazione della fogna – ha spiegato La Marca – ha determinato un dissesto della strada con la conseguente erosione del substrato di allettamento della pavimentazione in basoli. Questo ha causato una voragine superficiale che rappresentava un serio pericolo per la sicurezza».

La gravità del danno renderà necessari interventi prolungati, che andranno avanti per tutta la notte. Il Comune ha assicurato la presenza di presidi notturni della Polizia Municipale per fornire indicazioni su percorsi alternativi e limitare i disagi alla circolazione.

Fondamentale la rapidità dell’intervento degli agenti, che ha permesso di scongiurare una possibile tragedia. Al lavoro anche la Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno garantito supporto e collaborazione nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.