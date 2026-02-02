Roccaraso, niente invasione dei tiktoker: domenica tranquilla tra civiltà e rispetto delle regole

Alla fine, l’annunciata invasione dei tiktoker a Roccaraso non si è verificata. Nella giornata di domenica sono arrivati 28 bus, ben al di sotto del limite massimo di 50 previsto dal piano di accesso predisposto per regolare i flussi turistici.

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato hanno percorso insieme le strade del paese, soffermandosi nei principali punti di ritrovo dei visitatori. Il clima riscontrato è stato di assoluta serenità, con turisti rispettosi delle regole e nessuna criticità.

All’iniziativa, pensata anche per rinnovare il rapporto di amicizia tra Napoli e la cittadina abruzzese, hanno preso parte Rosario Pugliese, componente dell’Esecutivo regionale di Europa Verde, il consigliere della I Municipalità di Napoli Gianni Caselli, Francesco Mincione, attivista di Europa Verde del Casertano, e Aniello Di Santillo dei GEV.

«Abbiamo trovato tanta gente perbene e dei tiktoker neanche l’ombra – ha dichiarato Borrelli –. Volevamo lanciare un messaggio chiaro: i napoletani perbene non hanno nulla a che vedere con eccessi, provocazioni e strumentalizzazioni di chi cerca solo visibilità sui social. I fatti ci hanno dato ragione. Roccaraso è una cittadina che accoglie tutti, senza distinzione, e i tiktoker non rappresentano Napoli né i napoletani. Possiamo dire che la squallida parentesi dell’invasione dello scorso anno è definitivamente chiusa».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Di Donato: «Roccaraso è grata al popolo napoletano, perché è proprio grazie a loro se la nostra città è diventata una realtà turistica di rilievo. Il piano di accesso dei bus, messo a punto con la Prefettura, sta funzionando: oggi sono arrivati circa trenta pullman, solo tre sono stati respinti perché privi di autorizzazione. La giornata scorre in tranquillità e voglio ribadire che la nostra comunità è, e resterà, ospitale con tutti».