San Giuseppe Vesuviano, riapre la Guardia Medica: servizio attivo da oggi

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano annuncia la riapertura del punto di Continuità Assistenziale – Guardia Medica, prevista per il prossimo 2 febbraio. Il servizio, chiuso da diversi anni, torna finalmente a disposizione dei cittadini grazie a un intervento di riqualificazione della sede che ospita anche il presidio del 118.

L’operazione è stata promossa dall’Amministrazione comunale in accordo con l’ASL Napoli 3 Sud – Distretto 52, con l’obiettivo di restituire al territorio un presidio sanitario fondamentale di primo soccorso e assistenza medica, atteso da tempo dalla comunità locale. La riattivazione della Guardia Medica rappresenta una risposta concreta a un’esigenza reale, in particolare per le fasce più fragili della popolazione.

«Abbiamo mantenuto un impegno preso con i cittadini e restituito dignità al diritto alla salute – ha dichiarato il sindaco Michele Sepe –. La riapertura della Guardia Medica è il risultato di una scelta precisa: rafforzare la sanità territoriale, che fin dall’inizio del mandato abbiamo indicato come una priorità assoluta».

Soddisfazione anche da parte dell’assessora alla Salute Emilia Carillo, che ha sottolineato l’importanza sociale dell’intervento: «San Giuseppe Vesuviano riavrà finalmente la sua Guardia Medica. È un passo fondamentale per la tutela della salute e per il potenziamento dell’assistenza sul territorio».

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Borriello ha infine evidenziato che l’intervento rappresenta una soluzione intermedia: «Abbiamo restituito dignità alla struttura che ospita la Guardia Medica e il 118, ma stiamo già lavorando alla realizzazione di un vero e proprio punto ASL, che accoglierà ulteriori servizi sanitari a beneficio dell’intera comunità».

Con la riapertura del 2 febbraio, San Giuseppe Vesuviano compie un passo concreto verso il rafforzamento della sanità di prossimità e dei servizi essenziali per i cittadini.