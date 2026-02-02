Sarno, sindaco visita bambina ferita durante la sfilata dei carri

Sarno. Dopo l’incidente alla sfilata, il sindaco Squillante ha incontrato la piccola ferita e i sanitari del Santobono.

Carnevale di Sarno, sindaco visita bambina ferita. Squillante incontra i medici del Santobono: “Intervento riuscito, condizioni stabili”

La visita del sindaco

Questa sera il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha fatto visita alla bambina coinvolta nell’incidente avvenuto ieri durante la sfilata del Carnevale. Un gesto di attenzione e sensibilità per informarsi direttamente sulle condizioni di salute della piccola e per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale e dell’intera città alla bambina e ai suoi genitori, duramente provati dall’accaduto.

Le condizioni cliniche

La bambina è attualmente ricoverata presso l’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ad entrambe le gambe per fratture scomposte, una delle quali anche esposta. Il sindaco ha avuto modo di confrontarsi con l’équipe medica che ha eseguito l’operazione, ricevendo rassicurazioni sull’esito positivo dell’intervento.

Il messaggio di fiducia

“L’operazione è perfettamente riuscita e le condizioni della bambina sono stabili”, hanno riferito i medici al primo cittadino. Ora la piccola affronterà un percorso di cure e recupero sotto la costante assistenza sanitaria. “Sarno è vicina a questa bambina e alla sua famiglia”, avrebbe sottolineato il sindaco Squillante, ribadendo l’attenzione e il sostegno dell’intera comunità in questo momento delicato.

