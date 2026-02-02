Scafati. Il ritorno di Michele Russo nel Partito Democratico (video)

L’ex candidato sindaco del 2019 torna protagonista nel dibattito politico locale, tra visione territoriale e prospettive elettorali.

Un ritorno che riapre il confronto

Rientra nello scenario politico locale di Scafati Michele Russo, già consigliere comunale di opposizione e candidato a sindaco alle elezioni del 2019. Dopo un periodo vissuto da osservatore attento delle dinamiche cittadine, Russo torna a impegnarsi attivamente nel Partito Democratico, segnando un passaggio politico che riapre il confronto interno e rafforza il dibattito nel centrosinistra locale.

Visione territoriale e prospettive future

Per Michele Russo, il rilancio dell’azione del Pd passa dalla necessità di una visione più ampia e meno autoreferenziale del territorio, capace di leggere i cambiamenti sociali, economici e amministrativi che attraversano Scafati e l’intero comprensorio. Un approccio orientato a ricostruire radicamento politico e credibilità, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dove la costruzione delle coalizioni e la definizione di una prospettiva chiara per il futuro della città rappresenteranno snodi decisivi.

